Martedì 13 Gennaio 2026, ore 09.29
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,99%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.161,42 punti
In breve
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 08.20
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,99% e chiude a 4.161,42 punti.
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto