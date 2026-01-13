Milano 9:12
45.686 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:12
10.149 +0,09%
25.405 0,00%

Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,99%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 4.161,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,99%
Shanghai amplia la performance positiva dello 0,99% e chiude a 4.161,42 punti.
Condividi
```