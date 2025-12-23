Milano
15:33
44.625
+0,07%
Nasdaq
15:33
25.459
-0,01%
Dow Jones
15:33
48.288
-0,15%
Londra
15:33
9.867
+0,01%
Francoforte
15:33
24.318
+0,14%
Martedì 23 Dicembre 2025, ore 15.49
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,76%
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,76%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.919,98 punti
In breve
,
Finanza
23 dicembre 2025 - 08.20
Shanghai lievita dello 0,76% e archivia la seduta a 3.919,98 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dello 0,92%
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,62% alle 04:48
Borsa: Lieve rialzo per Shanghai, in crescita dello 0,42% alle 04:48
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,69%
Altre notizie
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,64%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,6%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,65%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,54%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,52%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,55%
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto