Milano 13-gen
45.525 -0,45%
Nasdaq 13-gen
25.742 -0,18%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 13-gen
10.137 -0,03%
Francoforte 13-gen
25.421 +0,06%

Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,44%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 4.138,76 punti

Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,44%, che esordisce a 4.138,76 punti.
