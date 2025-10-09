Milano 12:38
Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,42%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.716,89 punti

Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,42% e archivia la seduta a 26.716,89 punti.
