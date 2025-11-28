Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,24%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.884,42 punti

Finanza
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,24%, terminando gli scambi a 25.884,42 punti.
