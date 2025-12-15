Milano 12-dic
43.514 -0,43%
Nasdaq 12-dic
25.197 -1,91%
Dow Jones 12-dic
48.458 -0,51%
Londra 12-dic
9.649 -0,56%
Francoforte 12-dic
24.186 0,00%

Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dello 0,92%

L'Indice Hang Seng termina a 25.737,85 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dello 0,92% e chiude a 25.737,85 punti.
