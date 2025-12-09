Milano 12:23
43.556 +0,28%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:23
9.654 +0,09%
Francoforte 12:23
24.110 +0,27%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,84%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.549,9 punti

In breve, Finanza
Ribasso per Hong Kong, in flessione dello 0,84%, termina le contrattazioni a 25.549,9 punti.
