Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:09
25.072 -0,26%
Dow Jones 18:09
46.456 -0,31%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Eurozona: l'EURO STOXX Banks mostra un andamento leggermente negativo

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Banks mostra un andamento leggermente negativo
L'Indice bancario europeo ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 230,5 punti.
Condividi
```