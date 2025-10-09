FAO: boom dei mercati contadini (+40%)

(Teleborsa) - Cresce la, che fa salire a, da domani,provenienti da ottanta Paesi di tutti i Continenti sono attesi nella Capitale per una tre giorni di incontri e iniziative. Per l’occasione sarà allestita una, inserita nella, con prodotti unici provenienti da ogni parte del mondo, a testimonianza della ricchezza e della qualità che caratterizzano i mercati contadini.Nata da un progetto all’interno dellasu iniziativa di, oggi la. Al centro dell’Assemblea, promossa in occasione delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dalla nascita della Fao, i temi legati al cibo, alla sovranità alimentare e allo sviluppo di filiere locali come "antidoto" a fame, guerre e conflitti commerciali, come nel caso dei dazi.Se ne discuterà nell’incontro inaugurale in programma domani,, alla presenza, tra gli altri, del segretario generale die delassieme a Francesco Lollobrigida, Ministro per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, Qu Dongu, Vice Direttore Generale della Fao, Dominga Cotarella, Presidente Fondazione Campagna Amica, Stefano Gatti, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Richard McCarthy, Presidente della Coalizione Mondiale dei Mercati degli Agricoltori, Carmelo Troccoli, Direttore Generale World Farmers Markets Coalition, assieme a Eric Opoku, Ministro dell'Alimentazione e dell'Agricoltura del Ghana, M. Mabouba Diagne, Ministro dell'Agricoltura del Senegal, Paul Valentin Ngobo, Ministro dell'Agricoltura della Repubblica del Congo (Congo-Brazzaville), Federica Diamanti, Vice Presidente Associato per le Relazioni Esterne (Ifad).La Coalizione, insieme a Fao e partner internazionali, sostiene in Africa e nel Sud del mondo sistemi alimentari locali, biodiversità e piccoli agricoltori. Con la Mediterranean and African Markets Initiative (Mami), finanziata dal Maeci e realizzata da Ciheam Bari con Wfmc e Fondazione Campagna Amica,rafforzando il legame tra produttori e consumatori urbani.Noci tigre dal Ghana che in realtà sono dei piccoli tuberi, a metà tra fagioli e patate; Dashi, un brodo giapponese artigianale con tonno essiccato e alghe; miele rosso dai ciliegi inglesi; Pipilongo, una rara varietà colombiana di pepe dalle note agrumate; estratto di Cempasúchil, una varietà di calendula messicana usata come colorante vegetale ma anche come antinfiammatorio naturale nelle tisane; polvere vietnamita di banana e Cubio, altra varietà di tubero simile a una carota. Sono alcune delle specialità contadine provenienti da tutto il mondo esposte nella grande mostra della biodiversità organizzata dalla World Farmers Markets Coalition con Coldiretti e Campagna Amica nella sede della F. Oltre duecento prodotti che gli agricoltori offrono nei mercati locali, con qualità uniche e preziose, gelosamente preservate contro l’omologazione e la standardizzazione del cibo. Avere un canale di vendita permette agli agricoltori di continuare a coltivarle, garantendo così la loro sopravvivenza e proteggendole dal rischio di estinzione.Il(ore 14.15, sede Fao) da cinque giovani agricoltori, ciascuno in rappresentanza del proprio continente: Darwin Hinojosa (Agroferias Campesinas, Perù), Sihyeon Lee (Marche@, Corea del Sud), Shelby Saucier (National Young Farmers Coalition, Stati Uniti d'America), Enrico Parisi (Coldiretti Giovani Impresa, Italia), Peju Sokunle, (Rural Hack, Nigeria). Il Manifesto mette in luce le criticità dei sistemi alimentari e traccia una prospettiva per ricostruire il legame tra cibo, persone e pianeta, puntando su impegni fondamentali come la valorizzazione del cibo locale, la promozione della qualità e il rafforzamento delle reti alimentari territoriali. In questo quadro, i giovani leader rivendicano il proprio ruolo nella creazione di sistemi sostenibili e resilienti, invitando la comunità internazionale a collaborare per sviluppare mercati contadini equi, inclusivi e orientati al futuro.. Tre le categorie in gara: miglior produttore, miglior gestore di mercato contadini e migliore città per le politiche a sostegno del cibo locale. Pe rla prima sono in lizza Joseph Assaf (Libano), Varvara Ryabokon (Ucraina) e Mily Saravia (Perù). Tra i manager di farmers concorrono Dennis Andaye Mlefu (Kenya), Eman Seif (Egitto) e Carlos Lazo (Peru). Roma è, invece, una delle città in lizza per l’ultima categoria assieme Dhaka (Bangladesh) e Macedon Ranges Shire Council (Australia).L’appuntamento èvia San Teodoro 74, alla presenza, tra gli altri, del