FAO, l'indice dei prezzi alimentari sale a febbraio per la prima volta in 5 mesi

(Teleborsa) - L'indicatore di riferimento per i, interrompendo una tendenza al ribasso durata cinque mesi, poiché le quotazioni più elevate del grano, della maggior parte degli oli vegetali e di diversi tipi di carne hanno compensato il calo dei prezzi di formaggio e zucchero. Lo ha spiegato l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). L'Indice FAO dei Prezzi Alimentari, che misura le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di materie prime alimentari scambiate a livello globale, ha registrato una media di 125,3 punti a febbraio, in aumento dello 0,9% rispetto al livello rivisto di gennaio, pur rimanendo dell'1,0% inferiore al livello dell'anno precedente.L'Indice FAO dei Prezzi deiè aumentato dell'1,1% rispetto a gennaio, trainato principalmente dall'aumento dei prezzi mondiali del grano, dovuto alle segnalazioni di gelate in alcune parti d'Europa e degli Stati Uniti, nonché alle continue interruzioni logistiche nella Federazione Russa e nella più ampia regione del Mar Nero. Anche i prezzi internazionali dei cereali secondari hanno registrato un modesto aumento, mentre l'Indice FAO dei prezzi di tutto il riso è aumentato dello 0,4% rispetto al mese precedente, sostenuto dalla domanda sostenuta di varietà basmati e japonica.L'Indice FAO dei prezzi degliè aumentato del 3,3% a febbraio, raggiungendo il livello più alto da giugno 2022. I prezzi internazionali dell'olio di palma sono aumentati a fronte di una solida domanda globale di importazioni e di una produzione stagionalmente inferiore nel Sud-est asiatico, mentre i prezzi mondiali dell'olio di soia sono aumentati in previsione di misure di sostegno per i biocarburanti negli Stati Uniti d'America. I prezzi dell'olio di colza sono rimbalzati, trainati dalle prospettive di una maggiore domanda di importazioni per le forniture canadesi. Al contrario, i prezzi dell'olio di girasole sono diminuiti moderatamente, in parte a causa dell'aumento delle esportazioni dall'Argentina.L'Indice FAO dei prezzi dellaè aumentato dello 0,8% rispetto a gennaio, poiché i prezzi della carne ovina hanno raggiunto il massimo storico e i prezzi della carne bovina sono aumentati grazie alla forte domanda di importazioni da Cina e Stati Uniti. I prezzi delle carni suine e di pollame sono leggermente aumentati da gennaio.L'Indice FAO dei prezzi deiè diminuito dell'1,2%, trainato principalmente dal calo dei prezzi del formaggio. Le quotazioni internazionali del latte scremato e intero in polvere sono aumentate notevolmente a causa del rafforzamento della domanda di importazioni dal Nord Africa, dal Vicino Oriente e dal Sud-est asiatico, mentre i prezzi mondiali del burro hanno registrato il loro primo aumento mensile da quando hanno raggiunto il massimo storico a giugno 2025.L'Indice FAO dei prezzi delloè sceso del 4,1% rispetto a gennaio e addirittura del 27,3% rispetto a febbraio 2025, in previsione di un'ampia offerta globale nella stagione in corso.