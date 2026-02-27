MUN Rome 2026 si chiude alla FAO: 700 studenti da 50 Paesi protagonisti del dialogo globale

(Teleborsa) - Si è svolta ieri, nella prestigiosa sede della FAO a Roma
, la Cerimonia di Chiusura di MUN ROME 2026 – Citizens of Tomorrow
, momento conclusivo di un percorso che per tre giorni ha visto oltre 700 studenti provenienti da più di 50 Paesi
confrontarsi sulle grandi sfide dell’attualità internazionale.
La conferenza è organizzata da Young Organization
, ente di formazione europeo no profit che, attraverso il progetto MUN Europe, rappresenta oggi uno dei più estesi e qualificati network europei dedicati ai Model United Nations e alla formazione internazionale
. MUN Rome è diventato negli anni uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama educativo italiano e internazionale, capace di coniugare didattica, diplomazia simulata e confronto interculturale.
L’edizione 2026 ha visto giovani di tutto il mondo vestire i panni di diplomatici, ambasciatori e funzionari delle Nazioni Unite
, discutendo e negoziando su temi di grande attualità e riflettendo sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione del futuro globale.
Un’esperienza che va ben oltre la semplice simulazione e che rappresenta, secondo gli organizzatori, un autentico laboratorio di cittadinanza attiva. MUN Rome si configura così anche come un momento di approfondimento sul sistema educativo di scuole e atenei,
sempre più sollecitati a coniugare la preparazione teorica con attività concrete, dinamiche e coinvolgenti.
A sottolineare questo approccio è il presidente di Young Organization, Nicholas Tommasini
: "MUN Europe nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura del dialogo, della diplomazia e della cooperazione internazionale tra le nuove generazioni. Attraverso percorsi formativi strutturati, innovativi e riconosciuti a livello globale, offriamo agli studenti un accesso diretto al mondo delle simulazioni diplomatiche e delle Nazioni Unite". Tommasini ha ribadito che la formazione non può limitarsi alla teoria
: "Per preparare i giovani ad affrontare le sfide del presente e del futuro è necessario immergerli in esperienze reali, dinamiche e partecipative, capaci di sviluppare competenze e responsabilità".
Il progetto MUN Europe organizza ogni anno conferenze nelle principali capitali europee – Bruxelles, Roma, Madrid, Parigi, Berlino, Londra, Malta e Vienna
– e offre agli studenti la possibilità di partecipare a eventi internazionali negli Stati Uniti, in particolare a New York e Washington D.C., dove si confrontano con coetanei provenienti da oltre 90 Paesi. Un programma riconosciuto a livello internazionale per qualità e solidità metodologica
, che consente di acquisire competenze fondamentali come public speaking, capacità negoziale, pensiero critico, lavoro di squadra, leadership collaborativa e problem solving.
La cerimonia conclusiva è stata aperta dal saluto di Ange Soubirous Tambineza
, in rappresentanza della FAO. Tra gli interventi istituzionali anche Francesca Romana D’Antuono
, Co-President di Volt Europa, Francesco Bonini
, Rettore dell’Università LUMSA e Vice Presidente CRUI, e Paolo Boccardelli
, Rettore dell’Università LUISS Guido Carli.
La seconda parte dell’incontro ha visto gli interventi di Alex Putzer
, Affiliate della New York University ed esperto del programma ONU 'Harmony with Nature', che ha offerto una riflessione sulle nuove generazioni e la sostenibilità globale, e di Damion Harris
, Coordinatore Scientifico di MUN Europe, che ha ripercorso i temi affrontati durante i lavori delle commissioni.
La cerimonia, guidata da Marie Pirch
, Segretario Generale di MUN ROME 2026, si è conclusa con la premiazione e la consegna degli Awards ai delegati e alle delegazioni che si sono distinti per capacità negoziale, qualità diplomatica e leadership.
Con la chiusura dei lavori alla FAO si conclude formalmente MUN ROME 2026,
ma l’esperienza, le relazioni costruite e le competenze maturate accompagneranno questi studenti ben oltre i confini della simulazione, rafforzando una generazione sempre più consapevole del proprio ruolo nella comunità internazionale.