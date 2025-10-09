Milano 15:30
Francoforte: andamento negativo per Bechtle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione su Bechtle, che tratta con una perdita dell'1,93%.

L'andamento di Bechtle nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Bechtle segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 36,31 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 37,33. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 35,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
