Milano 13:59
45.452 -0,23%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:59
10.018 -0,31%
Francoforte 14:00
25.045 -0,31%

Francoforte: performance negativa per Bechtle

Migliori e peggiori
Francoforte: performance negativa per Bechtle
(Teleborsa) - Sottotono Bechtle, che passa di mano con un calo dell'1,80%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,36 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```