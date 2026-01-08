Francoforte: performance negativa per Bechtle

(Teleborsa) - Sottotono Bechtle
, che passa di mano con un calo dell'1,80%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Bechtle
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Bechtle
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 44,36 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 45,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)