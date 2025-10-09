Milano 12:40
43.074 -0,94%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:40
9.510 -0,40%
Francoforte 12:40
24.663 +0,27%

Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Aixtron
Seduta positiva per Aixtron, che avanza bene del 2,94%.
Condividi
```