Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca, che avanza bene dell'1,94%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lufthansa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,23%, rispetto a +1,26% del Germany MDAX).


Lo scenario di medio periodo del vettore aereo tedesco ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,607 Euro. Supporto a 7,461. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,753.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
