Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia aerea tedesca
, che avanza bene dell'1,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Lufthansa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,23%, rispetto a +1,26% del Germany MDAX
).
Lo scenario di medio periodo del vettore aereo tedesco
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,607 Euro. Supporto a 7,461. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,753.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)