Milano
13:56
45.036
+2,30%
Nasdaq
9-mar
24.967
0,00%
Dow Jones
9-mar
47.741
0,00%
Londra
13:56
10.408
+1,55%
Francoforte
13:56
23.921
+2,19%
Martedì 10 Marzo 2026, ore 14.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Vola a Francoforte Lufthansa
Vola a Francoforte Lufthansa
Migliori e peggiori
,
In breve
,
Trasporti
10 marzo 2026 - 09.50
Brillante rialzo per la
compagnia aerea tedesca
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,26%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: in perdita Lufthansa
Francoforte: prevalgono le vendite su Lufthansa
Francoforte: brillante l'andamento di Lufthansa
Lufthansa, quotazioni in calo a Francoforte
Argomenti trattati
Francoforte
(341)
Titoli e Indici
Deutsche Lufthansa
+7,76%
Altre notizie
Francoforte: risultato positivo per Lufthansa
Perde Lufthansa sul mercato di Francoforte
Crolla a Francoforte Lufthansa
Francoforte: exploit di Lufthansa
Lufthansa scambia in rosso a Francoforte
Francoforte: performance negativa per Lufthansa
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto