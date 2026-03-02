Milano 17:23
Lufthansa, quotazioni in calo a Francoforte

Lufthansa, quotazioni in calo a Francoforte
Scende sul mercato la compagnia aerea tedesca, che soffre con un calo del 6,36%.
