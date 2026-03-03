Milano 17:19
44.494 -3,86%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:19
10.477 -2,81%
Francoforte 17:19
23.760 -3,56%

Crolla a Francoforte Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,43%.

Lo scenario su base settimanale di Lufthansa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,046 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,526. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
