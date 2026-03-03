Crolla a Francoforte Lufthansa

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia aerea tedesca
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,43%.
Lo scenario su base settimanale di Lufthansa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del vettore aereo tedesco
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,046 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,526. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,86.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)