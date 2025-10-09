Milano 12:40
43.074 -0,94%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:40
9.510 -0,40%
Francoforte 12:40
24.663 +0,27%

Francoforte: violenta contrazione per Gerresheimer

Francoforte: violenta contrazione per Gerresheimer
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di packaging, che esibisce una perdita secca dell'11,62% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico del produttore di contenitori perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 32,19 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 33,85. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 31,37.

