Francoforte: violenta contrazione per Gerresheimer

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di packaging
, che esibisce una perdita secca dell'11,62% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Gerresheimer
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del produttore di contenitori
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 32,19 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 33,85. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 31,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)