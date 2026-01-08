Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:17
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:17
49.288 +0,60%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: violenta contrazione per l'EURO STOXX Retail
Giornata da dimenticare per il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 994,18 punti, ritracciando dell'1,64%.
Condividi
```