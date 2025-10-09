Milano 12:42
43.036 -1,03%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:42
9.511 -0,39%
Francoforte 12:42
24.661 +0,26%

Michelin scambia in rosso a Parigi

Migliori e peggiori
Michelin scambia in rosso a Parigi
(Teleborsa) - Ribasso per il colosso dei pneumatici, che passa di mano in perdita del 4,76%.

La tendenza ad una settimana di Michelin è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la big dei pneumatici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 28,88 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 29,87 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 28,38.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```