Parigi: calo per Michelin

(Teleborsa) - Pressione sul colosso dei pneumatici
, che tratta con una perdita del 2,39%.
Il trend di Michelin
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve della big dei pneumatici
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,51 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 34,09.
