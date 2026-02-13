Parigi: calo per Michelin

colosso dei pneumatici

Michelin

CAC40

big dei pneumatici

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,39%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,51 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,93. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 34,09.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)