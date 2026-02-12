Parigi: Michelin, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso dei pneumatici
, che tratta in rialzo del 6,43%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Michelin
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dei pneumatici
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Michelin
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 34,75 Euro. Primo supporto a 34,01. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 33,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)