Parigi: Michelin, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il colosso dei pneumatici, che tratta in rialzo del 6,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Michelin rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della big dei pneumatici. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Michelin evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 34,75 Euro. Primo supporto a 34,01. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 33,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
