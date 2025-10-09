Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:12
25.068 -0,27%
Dow Jones 18:12
46.451 -0,32%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: scambi in forte rialzo per United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: scambi in forte rialzo per United Airlines Holdings
Rialzo per la holding di compagnie aeree, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,48%.
Condividi
```