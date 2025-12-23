New York: si concentrano le vendite su American Airlines

(Teleborsa) - Rosso per la più grande compagnia area negli Stati Uniti
, che sta segnando un calo del 2,89%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di American Airlines
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, American Airlines
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)