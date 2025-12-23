Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

New York: si concentrano le vendite su American Airlines

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Rosso per la più grande compagnia area negli Stati Uniti, che sta segnando un calo del 2,89%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di American Airlines rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, American Airlines è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,63. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 16,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
