Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 17:57
25.296 -1,73%
Dow Jones 17:57
48.866 -0,66%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

CF Industries Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,80%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,31%, rispetto a -0,78% dell'indice del basket statunitense).


Tecnicamente, CF Industries Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 88,23 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,74. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 91,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
