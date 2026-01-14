CF Industries Holdings, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,80%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,31%, rispetto a -0,78% dell'indice del basket statunitense
).
Tecnicamente, CF Industries Holdings
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 88,23 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 84,74. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 91,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)