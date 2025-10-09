Milano 9:33
43.332 -0,35%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:33
9.518 -0,33%
24.637 +0,16%

SILVER dell'8/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,22%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,26. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,32.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
