SILVER dell'8/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,22%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'argento rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 49,26. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 48,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50,32.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)