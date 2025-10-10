Manovra, la "roadmap" di Giorgetti

(Teleborsa) - Sul piano di Bilancio per il 2026
"se avessi tempo fino a Natale me lo prenderei. Ma siccome c'è una regola e che entro il 15 di questo mese devo mandare le tabelle a Bruxelles, entro il 15 manderemo le manderemo a Bruxelles". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, a margine dell'Ecofin. "Martedì pomeriggio è convocato il consiglio dei ministri
. Dovremo vederci, discutere in Cdm, come è giusto che sia, (il Bilancio) non è una prerogativa ovviamente soltanto del ministro dell'Economia, magari!Per far quadrare le regole Ue s
ui piani di Bilancio dei Paesi assieme alla situazione generale e ai propositi di aumento delle spese in difesa e di sostegno all'Ucraina, serve "un approccio flessibile e strategico" anche da parte della Commissione europea. "Altrimenti mi sembra che questi obiettivi siano tutti assieme un po' difficilmente raggiungibili". "Mi si chiede di essere rispettoso delle regole che ci siano dati.
C'è una guerra commerciale tra Usa e Cina che impatta sull'Unione europea, c'è una guerra militare in cui ci viene chiesto di farci carico dei fabbisogni finanziari dell'Ucraina nei prossimi due anni: 120 miliardi a carico delle finanze pubbliche europee", ha detto. "Mi sembra che siano tante sollecitazioni che richiedono un approccio flessibile e strategico da parte di tutti: dei singoli paesi ma anche della Commissione europea. Altrimenti - ha concluso - mi sembra che questi obiettivi siano tutti assieme un po' difficilmente raggiungibili"