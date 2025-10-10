Manovra, la "roadmap" di Giorgetti

(Teleborsa) -"se avessi tempo fino a Natale me lo prenderei. Ma siccome c'è una regola e che entro il 15 di questo mese devo mandare le tabelle a Bruxelles, entro il 15 manderemo le manderemo a Bruxelles". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, a margine dell'Ecofin. ". Dovremo vederci, discutere in Cdm, come è giusto che sia, (il Bilancio) non è una prerogativa ovviamente soltanto del ministro dell'Economia, magari!ui piani di Bilancio dei Paesi assieme alla situazione generale e ai propositi di aumento delle spese in difesa e di sostegno all'Ucraina, serve "un approccio flessibile e strategico" anche da parte della Commissione europea. "Altrimenti mi sembra che questi obiettivi siano tutti assieme un po' difficilmente raggiungibili".C'è una guerra commerciale tra Usa e Cina che impatta sull'Unione europea, c'è una guerra militare in cui ci viene chiesto di farci carico dei fabbisogni finanziari dell'Ucraina nei prossimi due anni: 120 miliardi a carico delle finanze pubbliche europee", ha detto. "Mi sembra che siano tante sollecitazioni che richiedono un approccio flessibile e strategico da parte di tutti: dei singoli paesi ma anche della Commissione europea. Altrimenti - ha concluso - mi sembra che questi obiettivi siano tutti assieme un po' difficilmente raggiungibili"