MPS, Giani: Giorgetti assicura che il MEF non venderà il 4,8%

(Teleborsa) - Il presidente della Toscana Eugenio Giani, al termine dell’incontro al MEF con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ha riferito di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Ministero non cederà la propria partecipazione del 4,8% in Monte dei Paschi di Siena .



"Il Ministro ha detto che il MEF non cederà la sua quota", ha spiegato Giani. "Indubbiamente - ha aggiunto - è importante che sia stato sottolineato come lo Stato non venderà quel 4,8% di azioni e saranno quindi uno strumento per poter attivare quello che è l'interesse generale".



Giani ha inoltre annunciato che continuerà a confrontarsi con i parlamentari toscani affinché il Parlamento possa sostenere l’indirizzo volto a preservare l’integrità di MPS.

Condividi

```