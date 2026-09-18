Misitano & Stracuzzi, sottoscritto accordo su manovra finanziaria con 12 istituti finanziatori

(Teleborsa) - Misitano & Stracuzzi , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, ha sottoscritto l'accordo in esecuzione della manovra finanziaria con i dodici istituti finanziatori aderenti.



L'accordo disciplina la complessiva esposizione bancaria della società e prevede, in particolare, la conferma delle linee di credito a breve termine, il rimborso dilazionato di una esposizione a breve termine e il riscadenzamento dei finanziamenti a medio-lungo termine, in entrambi i casi con un periodo di moratoria della quota capitale fino al 28 febbraio 2027.



La sottoscrizione dell'accordo - definito anche sulla base delle risultanze della Independent Business Review (IBR) predisposta da un soggetto indipendente di gradimento degli istituti finanziatori - è "frutto di un intenso lavoro svolto con il supporto degli advisor coinvolti, in stretta collaborazione con gli istituti finanziatori al quale va il più sentito ringraziamento da parte degli organi sociali per il rinnovo della fiducia", si legge in una nota.



Il perfezionamento della manovra consentirà alla società di operare in un contesto di stabilità finanziaria idoneo a supportare il percorso di crescita e sviluppo delle proprie attività nell’ambito di un mercato delle materie prime che ha provocati forti turbolenze all’intero settore, proseguendo con l'attuazione delle iniziative finalizzate all'incremento della redditività, al rafforzamento della presenza commerciale sui mercati internazionali e al completamento del nuovo stabilimento produttivo di San Filippo del Mela (ME).

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