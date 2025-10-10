NetApp, scendono le quotazioni a New York

produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati

S&P-500

NetApp

produttore di attrezzature per data storage

(Teleborsa) - Si muove in perdita il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 117,8 USD. Rischio di discesa fino a 113,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 121,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)