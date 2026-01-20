Milano 17:35
44.713 -1,07%
Nasdaq 19:58
25.055 -1,86%
Dow Jones 19:58
48.529 -1,68%
Londra 17:35
10.127 -0,67%
Francoforte 17:38
24.703 -1,03%

New York: NetApp scende verso 97,28 USD

Migliori e peggiori
New York: NetApp scende verso 97,28 USD
(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di sistemi per l'immagazzinamento di dati, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,48%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NetApp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 97,28 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 99,27. Il peggioramento del produttore di attrezzature per data storage è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 96,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```