New York: NetApp scende verso 97,28 USD

(Teleborsa) - Retrocede molto il, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,48%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 97,28 Dollari USA. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 99,27. Il peggioramento delè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 96,41.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)