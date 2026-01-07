Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:45
25.807 +0,65%
Dow Jones 18:45
49.349 -0,23%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Seagate Technology, scendono le quotazioni a New York

Retrocede molto l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,17%.
