New York: andamento rialzista per Lennar Corporation

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore statunitense di case
, con una variazione percentuale del 3,30%.
L'andamento di Lennar Corporation
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Lennar Corporation
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 120,3 USD con area di resistenza individuata a quota 123. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 119,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)