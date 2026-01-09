Milano 17:35
45.719 +0,10%
Nasdaq 19:43
25.771 +1,03%
Dow Jones 19:43
49.515 +0,51%
Londra 17:35
10.125 +0,80%
Francoforte 17:35
25.262 +0,53%

New York: in bella mostra Lennar Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il costruttore statunitense di case, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,18%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lennar Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 113,5 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 116,3. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 119,1.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
