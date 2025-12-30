Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 22:00
25.463 -0,25%
Dow Jones 22:00
48.367 -0,20%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

New York: scambi in positivo per FMC Corporation

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società statunitense di scienze agrarie, con una variazione percentuale del 2,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di FMC Corporation più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di FMC Corporation rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,25 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,59.

