New York: scambi in positivo per FMC Corporation

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società statunitense di scienze agrarie
, con una variazione percentuale del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di FMC Corporation
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di FMC Corporation
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,25 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,91. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,59.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)