Qualcomm, Cina apre indagine antitrist

(Teleborsa) - Le autorità di regolamentazione cinesi
hanno dichiarato che avrebbero indagato sull'acquisizione dell'azienda di chip Autotalks
da parte del gigante tecnologico americano Qualcomm
.
L'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato (State Administration of Market Regulation - SAMR) ha dichiarato che Qualcomm è sospettata di aver violato la legge antimonopolio
del Paese in merito all'acquisizione dell'azienda israeliana Autotalks. L'acquisizione si è conclusa ufficialmente a giugno, poco più di due anni dopo il suo annuncio.
In una breve dichiarazione, la SAMR ha dichiarato che avrebbe avviato un'indagine su Qualcomm.
A settembre, la SAMR ha affermato che Nvidia
aveva violato la legge antimonopolio
del Paese in relazione all'acquisizione di Mellanox
e ad alcuni accordi stipulati durante l'acquisizione.
Questa settimana, la Cina ha anche inasprito i controlli sulle esportazioni di terre rare
, fondamentali per i settori dell'alta tecnologia, tra cui l'industria automobilistica, la difesa e i semiconduttori.