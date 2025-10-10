Qualcomm, Cina apre indagine antitrist

Qualcomm

(Teleborsa) - Lehanno dichiarato che avrebberoda parte del gigante tecnologico americanoL'Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato (State Administration of Market Regulation - SAMR) ha dichiarato che Qualcomm è sospettata di averdel Paese in merito all'acquisizione dell'azienda israeliana Autotalks. L'acquisizione si è conclusa ufficialmente a giugno, poco più di due anni dopo il suo annuncio.In una breve dichiarazione, la SAMR ha dichiarato che avrebbe avviato un'indagine su Qualcomm.A settembre, la SAMR ha affermato cheavevadel Paese in relazione all'e ad alcuni accordi stipulati durante l'acquisizione.Questa settimana, la Cina ha anche, fondamentali per i settori dell'alta tecnologia, tra cui l'industria automobilistica, la difesa e i semiconduttori.