FAE Technology, lanciati primi due moduli frutto della partnership con Qualcomm

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha annunciato la, leader globale nell’edge AI, nel calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo energetico e nelle tecnologie avanzate di connettività.In occasione di Embedded World 2026, principale appuntamento internazionale dedicato all’elettronica embedded, in corso presso la Fiera di Norimberga, FAE Technology ha presentato il primo risultato concreto della collaborazione:basati sui processori Qualcomm Dragonwing IQ6 Series e Qualcomm Dragonwing Q6 Series. I due moduli - Nari e Deva - sono progettati per applicazioni industriali avanzate e dispositivi connessi ad alte prestazioni.Le architetture sono progettate pere infrastrutture IoT evolute, ambiti nei quali sono richieste elevate capacità di calcolo locale, efficienza energetica e continuità operativa su cicli di vita prolungati."Collaborare con un player globale come Qualcomm Technologies ci consente di operare su tecnologie di frontiera e di, ampliando le opportunità di sviluppo in mercati internazionali che richiedono performance elevate e capacità ingegneristiche distintive - ha detto l'- È in questi contesti che intendiamo continuare a crescere"."Presentare questi moduli - ha aggiunto - rappresenta un: stiamo consolidando la capacità di progettare e integrare piattaforme ad alte prestazioni destinate a contesti industriali di grande complessità. Il valore non risiede solo nella tecnologia adottata, ma nella rapidità con cui la integriamo all’interno di architetture proprietarie, trasformandola in prodotti industrializzabili, con cicli di vita estesi e requisiti di affidabilità elevati".