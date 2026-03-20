Super Micro in caduta libera su dipendenti accusati di contrabbando di chip Nvidia in Cina

(Teleborsa) - Le azioni di Super Micro sono crollate di oltre il 30% in seguito alla notizia che l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha reso pubblica un’incriminazione di tre individui associati all'azienda informatica.



L’incriminazione accusa tre individui legati a Super Micro, tra cui un attuale vicepresidente senior e membro del consiglio di amministrazione, di cospirazione per violare i controlli sulle esportazioni statunitensi instradando server basati su GPU Nvidia verso la Cina tramite un intermediario del Sud-Est asiatico. Le presunte esportazioni illegali di piattaforme dotate di GPU Nvidia avanzate verso la Cina sono valutate 2,5 miliardi di dollari.



Super Micro non è indicata come imputata nell’incriminazione. La società ha messo i dipendenti in congedo, ha licenziato il contractor coinvolto e sta collaborando con le autorità.

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