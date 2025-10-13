Milano 10:42
Francoforte: allunga il passo Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Carl Zeiss Meditec, che mostra una salita bruciante del 4,02% sui valori precedenti.

Il trend di Carl Zeiss Meditec mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Carl Zeiss Meditec, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43,47 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 45,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42,47.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
