Francoforte: movimento negativo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V
, con un ribasso dell'1,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 87,2 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 84,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 83,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)