Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Francoforte: movimento negativo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V, con un ribasso dell'1,84%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 87,2 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 84,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 83,55.

