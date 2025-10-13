Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Londra: andamento rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria, con un rialzo del 3,71%.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Antofagasta rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 28,26 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 27,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
