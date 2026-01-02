Milano 11:41
Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia mineraria, che lievita del 2,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Antofagasta evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda sudamericana estrattrice di rame rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Antofagasta è in rafforzamento con area di resistenza vista a 33,72 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 34,39.

