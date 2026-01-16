Londra: performance negativa per Antofagasta

compagnia mineraria

Antofagasta

FTSE 100

azienda sudamericana estrattrice di rame

Antofagasta

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,02%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 36,24 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 35,6. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 36,88.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)