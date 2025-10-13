Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Madrid: brillante l'andamento di Grifols

Madrid: brillante l'andamento di Grifols
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola, con una variazione percentuale del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Grifols segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,74.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
