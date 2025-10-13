Madrid: brillante l'andamento di Grifols

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società farmaceutica e chimica spagnola
, con una variazione percentuale del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Grifols
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Grifols
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 11,9 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 12,16. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)