Madrid: risultato positivo per Sacyr

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che avanza bene dell'1,86%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sacyr
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Sacyr
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,851 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,795. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,907.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)