Milano 15:02
45.679 +0,67%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:02
9.974 +0,23%
Francoforte 15:02
24.717 +0,73%

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Repsol
Scambia in profit la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che lievita del 2,93%.
