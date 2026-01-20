Milano 13:14
44.563 -1,40%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:14
10.093 -1,01%
Francoforte 13:14
24.576 -1,53%

Madrid: calo per Sacyr

Migliori e peggiori
Madrid: calo per Sacyr
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che passa di mano con un calo del 3,01%.

L'andamento di Sacyr nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Osservando il grafico di breve periodo di Sacyr, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,928 Euro e supporto a 3,842. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,014.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```