Madrid: calo per Sacyr

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, che passa di mano con un calo del 3,01%.
L'andamento di Sacyr
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Sacyr
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 3,928 Euro e supporto a 3,842. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 4,014.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)