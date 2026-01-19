Madrid: scambi negativi per Sacyr

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici
, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
L'andamento di Sacyr
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'andamento di breve periodo di Sacyr
mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 3,973 Euro e supporto a 3,917. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 4,029.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)