Madrid: scambi negativi per Sacyr

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione dell'1,89% sui valori precedenti.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 3,973 Euro e supporto a 3,917. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 4,029.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)