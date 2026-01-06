Milano 14:50
45.987 +0,30%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:50
10.108 +1,04%
Francoforte 14:50
24.942 +0,29%

Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: nuovo spunto rialzista per Sacyr
Avanza il gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, che guadagna bene, con una variazione del 2,60%.
Condividi
```